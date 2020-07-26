شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد، الموافق 26 من تموز/ يوليو 2020 على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.42 شيكل.

الدينار الأردني: 4:81 شيكل.

اليورو الأوروبي: 3.97 شيكل.

الجنيه المصري: 0.21 شيكل.

أخبار ذات صلة

الشرطة بغزة: إصابة واحدة وثلاثة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

الشرطة بغزة: إصابة واحدة وثلاثة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

&#34;تجارة وصناعة رام الله&#34; تُطالب بتأجيل القروض وتحذر التجار من التعامل بتعليمات سلطة النقد

"تجارة وصناعة رام الله" تُطالب بتأجيل القروض وتحذر التجار من التعامل بتعليمات سلطة النقد

قوات الاحتلال تعتقل القياديين بحماس نايف الرجوب وحاتم قفيشة في الخليل

قوات الاحتلال تعتقل القياديين بحماس نايف الرجوب وحاتم قفيشة في الخليل

الطقس: كتلة هوائية شديدة الحرارة تتأثر بها البلاد والجو شديد الحرارة وجاف

الطقس: كتلة هوائية شديدة الحرارة تتأثر بها البلاد والجو شديد الحرارة وجاف

صور: الفلسطيني (محمد الخطيب) يُحول كهفاً أسفل منزله لمسبح خلال حجر (كورونا)

صور: الفلسطيني (محمد الخطيب) يُحول كهفاً أسفل منزله لمسبح خلال حجر (كورونا)

نادي الأسير: إغلاق كافة فروع النادي بالمحافظات الشمالية باستثناء فرعي رام الله وقلقيلية

نادي الأسير: إغلاق كافة فروع النادي بالمحافظات الشمالية باستثناء فرعي رام الله وقلقيلية

الاحتلال يعتقل شقيقين ويُبعد طفلاً عن العيساوية

الاحتلال يعتقل شقيقين ويُبعد طفلاً عن العيساوية

شاهد: مقتل أمين سر فتح ببلاطة خلال اشتباكات مع الأجهزة الأمنية

شاهد: مقتل أمين سر فتح ببلاطة خلال اشتباكات مع الأجهزة الأمنية

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة: إصابة واحدة وثلاثة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

الشرطة بغزة: إصابة واحدة وثلاثة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

نادي الأسير: إغلاق كافة فروع النادي بالمحافظات الشمالية باستثناء فرعي رام الله وقلقيلية

نادي الأسير: إغلاق كافة فروع النادي بالمحافظات الشمالية باستثناء فرعي رام الله وقلقيلية

الاحتلال يعتقل شقيقين ويُبعد طفلاً عن العيساوية

الاحتلال يعتقل شقيقين ويُبعد طفلاً عن العيساوية

البرلمان العربي للطفل يختتم فعاليات جلسته بمشاركة فلسطين

البرلمان العربي للطفل يختتم فعاليات جلسته بمشاركة فلسطين

الشخرة: نعمل بكل إمكانياتنا للتخفيف من آثار جائحة (كورونا)

الشخرة: نعمل بكل إمكانياتنا للتخفيف من آثار جائحة (كورونا)

الخارجية: 197 وفاة و3856 إصابة بـ (كورونا) بصفوف جالياتنا منذ بدء الجائحة

الخارجية: 197 وفاة و3856 إصابة بـ (كورونا) بصفوف جالياتنا منذ بدء الجائحة

أبو كرش: نأمل أن يكون حل ملف تفريغات 2005 ضمن بشريات الرئيس عباس

أبو كرش: نأمل أن يكون حل ملف تفريغات 2005 ضمن بشريات الرئيس عباس

وزارة التعليم بغزة تكشف تفاصيل جديدة حول العودة للمدارس بالقطاع

وزارة التعليم بغزة تكشف تفاصيل جديدة حول العودة للمدارس بالقطاع

منوعات

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

&#34;باتون باليه بالسمسم هات&#34;.. ماذا تفعل شيما الحاج مع حمو بيكا؟

"باتون باليه بالسمسم هات".. ماذا تفعل شيما الحاج مع حمو بيكا؟

هل تدهورت حالة أميتاب باتشان بعد إصابته بـ(كورونا)؟

هل تدهورت حالة أميتاب باتشان بعد إصابته بـ(كورونا)؟

سلاف فواخرجي ترد على منتقدي قُبلة &#34;شارع شيكاغو&#34;

سلاف فواخرجي ترد على منتقدي قُبلة "شارع شيكاغو"

وفاة الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ في دمشق بـ(كورونا)

وفاة الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ في دمشق بـ(كورونا)

اتهامات لمغني راب بريطاني بمعاداة السامية لتأكيده أن اليهود يستغلون الفنانين السود

اتهامات لمغني راب بريطاني بمعاداة السامية لتأكيده أن اليهود يستغلون الفنانين السود

بتقليدها الساخر لترامب وأخطائه اللغوية: سارة كوبر تُضحك الأميركيين بزمن (كورونا)

بتقليدها الساخر لترامب وأخطائه اللغوية: سارة كوبر تُضحك الأميركيين بزمن (كورونا)

منى السابر تعترف بخلافها مع ابنتها حلا الترك.. وشرطها الوحيد للزواج مجدداً

منى السابر تعترف بخلافها مع ابنتها حلا الترك.. وشرطها الوحيد للزواج مجدداً

سيف على خان يُحرج زوجته النجمة كارينا كابور على الهواء

سيف على خان يُحرج زوجته النجمة كارينا كابور على الهواء

صور تُعرض لأول مرة لمايكل جاكسون في آخر جلسة تصوير خضع لها

صور تُعرض لأول مرة لمايكل جاكسون في آخر جلسة تصوير خضع لها

عربي

العاهل السعودي يصدر موافقة على مقترح ولي عهده بشأن اقتناء الأعمال الفنية

العاهل السعودي يصدر موافقة على مقترح ولي عهده بشأن اقتناء الأعمال الفنية

ثمان إصابات غير محلية بـ(كورونا) في الأردن

ثمان إصابات غير محلية بـ(كورونا) في الأردن

وزيرة الدفاع اللبنانية تكشف إصابة ابنتها بفيروس (كورونا)

وزيرة الدفاع اللبنانية تكشف إصابة ابنتها بفيروس (كورونا)

مستشار السيسي: شراسة (كورونا) بدأت في الانخفاض ولكنه لم يختف

مستشار السيسي: شراسة (كورونا) بدأت في الانخفاض ولكنه لم يختف