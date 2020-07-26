شؤون فلسطينية

الطقس: كتلة هوائية شديدة الحرارة تتأثر بها البلاد والجو شديد الحرارة وجاف

الطقس: كتلة هوائية شديدة الحرارة تتأثر بها البلاد والجو شديد الحرارة وجاف
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة؛ لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام، ومعتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يستمر تأثير الموجة الحارة على البلاد؛ لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يستمر تأثير الموجة الحارة على البلاد؛ لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يستمر تأثير الموجة الحارة على البلاد؛ لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 35-24 33-25 33-25 بيت لحم 35-24 33-25 33-25
رام الله والبيرة 34-23 32-24 32-24 طولكرم 35-24 34-25 34-25
نابلس 36-25 34-26 34-26 قلقيلية 35-24 34-25 34-25
جنين 38-26 36-27 36-27 سلفيت 35-24 33-25 33-25
طوباس 38-26 36-27 36-27 روابي 36-25 34-26 34-26
الخليل 34-23 32-24 32-24 غزه 34-25 33-26 33-26
أريحا 43-30 42-31 42-31 خانيونس 34-25 33-26 33-26
الأغوار الشمالية 41-28 40-29 40-29 رفح 35-24 34-25 34-25

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