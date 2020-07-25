صور: الفلسطيني (محمد الخطيب) يُحول كهفاً أسفل منزله لمسبح خلال حجر (كورونا)

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن وفاة خمسة مواطنين بفيروس (كورونا) اليوم، إضافة إلى تسـجيل 382 إصابة جديدة بالفيروس و627 حالة تعاف.













رام الله - دنيا الوطنقام الفلسطيني محمد الخطيب من قرية بلعين غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، بتحويل كهف لبركة سباحه للتغلب على الوقت الطويل بالحجر بسبب فيروس (كورونا) وحر الصيف اللاهب.وأمضى الخطيب مع عائلته وقتاً طويلاً، وهم يحفرون أسفل الكهف لتجهيزه كمسبح للعائلة، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).