الاحتلال يعتقل شقيقين ويُبعد طفلاً عن العيساوية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شقيقين مقدسيين، خلال تواجدهما في منطقة طريق الوادي في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشقيقين ربحي وأحمد الأسمر بعد تكبيلهما وتغطية أعينهما واقتيادهما إلى جهة مجهولة.



وفي سياق آخر، أفرجت قوات الاحتلال عن الطفل زين الدين عصام مهنا (13 عاماً) من بلدة العيساوية بالقدس المحتلة بشرط الإبعاد عن بلدته وغرامة مالية بقيمة 5000 شيكل.



وقامت قوات الاحتلال ظهر اليوم، باعتقال الفتى محمد الرجبي (13 عاماً) من منزله في حي عبيد ببلدة العيساوية شمال شرق القدس.



كما أبعد الاحتلال اليوم، حارس الأقصى، رجائي ترهي، عن المسجد أربعة أشهر.



وشهد مساء أمس، اعتقال قوات الاحتلال لعدة شبان في البلدة القديم،ة ووثقت كاميرات بعض النشطاء، مشهد الضرب المبرح الذي تعرض له الشبان على يد قوات الاحتلال.



كذلك كثفت سلطات الاحتلال، اليوم، من فرض الغرامات المالية على المقدسيين في أكثر من منطقة في القدس.



وتأتي اعتقالات الاحتلال وممارساته، في سياق انتهاكات حكومة الاحتلال ضد السكان المقدسيين والتضييق عليهم.



وعلاوة على الاعتقالات، فانّ حكومة الاحتلال، صعدت من سياسة الإبعاد للشخصيات الدينية والوطنية والمرابطين في المدينة المقدسة.