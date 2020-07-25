دولي

الصحة الإسرائيلية: وفاة و357 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الإسرائيلية: وفاة و357 إصابة جديدة بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 توفي شخص واحد وشُخصت 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في اسرائيل، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أظهرت المعطيات الرسمية الصادرة عن الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت.

وبحسب المعطيات، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 33,160، بعد تعافي 26,882 من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 60,496.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 312، منهم 94 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في ارتفاع بلغ 9.3%، إذا كان عدد المرضى الموصولين بجهاز التنفس الاصطناعي أمس، 84.

ووصلت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بـ(كورونا) إلى 455 حالة، بعد تسجيل 7 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في زيادة تجاوزت 0.2%.

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