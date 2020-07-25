الشعبية تنعي عضو لجنتها المركزية وسام عبد الكريم

وسام محمود عبد الكريم

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رام الله - دنيا الوطن

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى جماهير شعبنا عضو لجنتها المركزية الفرعية وسام محمود عبد الرحمن عبد الكريم من مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، الذي رحل، اليوم السبت، عن عمر يناهز 42 عامًا.



وتقدمت الجبهة من عموم عائلة عبد الكريم المناضلة وخاصة والده وأشقائه وزوجته الرفيقة هبة عضو اللجنة المركزية الفرعية بأحر التعازي برحيله، مشيدةً بمناقبه.



وانضم الراحل عبد الكريم إلى صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ عام 1994 منخرطاً في أطرها الطلابية والشبابية، متدرجاً في المراتب الحزبية حتى انتخب في عضوية اللجنة المركزية الفرعية في مؤتمر فرع غزة السابع نهاية عام 2016، تولى خلالها مسئولية عدة ملفات كان آخرها ملف طلائع الشهيد غسان كنفاني في القطاع.



وفي ختام بيانها، قالت الشعبية:"نعاهد رفيقنا الراحل بأننا سنواصل مسيرة المقاومة ونمضي على درب الشهداء حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس ".