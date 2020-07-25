شاهد: مقتل أمين سر فتح ببلاطة خلال اشتباكات مع الأجهزة الأمنية





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، مساء اليوم السبت، وفاة الشاب عماد الدين دويكات، أمين سر فتح في بلاطة البلد، متأثرًا بإصابته خلال اشتباكات، وقعت اليوم مع أجهزة الأمن في المنطقة.وقال اللواء رمضان عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على (فيسبوك): ببالغ الأسى، تلقينا قبل قليل نبأ وفاة الشاب عماد الدين دويكات، أمين سر فتح في بلاطة البلد، متأثرًا بإصابته خلال الأحداث المؤسفة التي وقعت اليوم مع أجهزة الأمن في المنطقة.وأضاف "إنّنا إذ نعزي أنفسنا أولًا ونعزي عائلته الذين نسأل الله لهم الصبر والاحتساب، كما أننا نجدد التأكيد على ضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية، وأننا سنقف عند مسؤولياتنا بالتحقيق الفوري بالأحداث بناء على تعليمات الرئيس ورئيس الوزراء".وأهاب بالمواطنين في بلاطة البلد، أن يكونوا كما عوّدونا على درجة عالية من المسؤولية، درءًا للفتنة وحفاظًا على السلم الأهلي في مجتمعنا.وقال في وقت سابق اليوم: أهلنا الكرام في بلاطة البلد، أتابع ببالغ الأهمية الأحداث التي شهدتها بلاطة البلد في نابلس، والإصابات التي سجلت اليوم بين صفوف الأمن والمواطنين، ونهيب بكم وبكل الأحرار بالمنطقة، التحصّن بروح المسؤولية العالية، وبالمواقف الوطنية التي اعتدنا عليها منكم، وأؤكد لكم ولعموم المواطنين أن مصلحة المواطنين والأمن العام فوق أي اعتبار، وأنه سيصار إلى تشكيل لجنة تحقيق في هذه الأحداث.وختم: لنعمل سويًا من أجل تغليب المصلحة العامة، بما يحقق السلم الأهلي، ويدرأ عنا الفتن، خاصة بهذه الظروف الاستثنائية.