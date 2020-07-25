لماذا ارتفع سعر الذهب في فلسطين؟

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خاص دنيا الوطن

أكد غسان لولو، سكرتير نقابة الصاغة وتجار الذهب، بغزة، أن سعر الذهب في فلسطين، في ارتفاع مستمر منذ فترة، تأثرًا بالارتفاع العالمي لأسعار المعادن الثمينة حول العالم.



وقال لولو لـ "دنيا الوطن": إن سعر أونصة الذهب عالميًا وصل إلى 1900 دولار، والأسبوع المقبل قد تصل إلى 2000 دولار، مبينًا أن سعر جرام الذهب (عيار 21) اليوم في أسواق غزة وصل إلى 31,4 دينار أردني، ولكن رغم ارتفاع هذا السعر، كان المفترض أن يكون السعر 35 ديناراً مثل الضفة الغربية التي تبيع وفق السعر العالمي.



وأشار إلى توفر كميات جيدة في أسواق ومصانع قطاع غزة، من المعادن وتحديدًا الذهب، ولكن المشكلة تكمن في السيولة النقدية، إذ إن الإقبال على الشراء ضعيف منذ فترة.



وأوضح لولو، أن أسعار الذهب مرتبطة بالأحداث العالمية، وآخرها جائحة (كورونا)، وبالتالي الاتفاقيات التي تعقدها الدول العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تؤثر في سعر الذهب والمعادن الثمينة، متوقعًا مزيدًا من الارتفاعات خلال الأسابيع والأيام المقبلة.