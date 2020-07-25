شؤون فلسطينية

إبراهيم ملحم: الإجراءات على ما هي والاثنين سنعلن عن الإجراءات الخاصة بالعيد

إبراهيم ملحم: الإجراءات على ما هي والاثنين سنعلن عن الإجراءات الخاصة بالعيد
المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم السبت: إن الإجراءات المطبقة حالياً في مختلف محافظات الوطن، ما تزال على ما هي عليه، ولا يوجد أي تغيير، للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وأضاف ملحم وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، أن منع الحركة بين المحافظات مازال قائماً مع استمرار نشاط الحركة التجارية، وتوقف الحركة يومياً من الساعة الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحاً، في جميع المحافظات.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة الخاصة بالعيد، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء، ولجنة الطوارئ الوطنية، يوم الاثنين المقبل.

وشدد ملحم على ضرورة تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة، إزاء المحال التجارية والمهنية، وكذلك تجاه السائقين والمواطنين، التزاماً بإجراءات السلامة العامة، تحت طائلة العقوبات للمخالفين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات، تهدف لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس (كورونا).

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