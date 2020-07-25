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رباح: حل أزمات الموظفين والرواتب يجب أن تكون أولوية في اتفاق فتح وحماس

رباح: حل أزمات الموظفين والرواتب يجب أن تكون أولوية في اتفاق فتح وحماس
ارشيفية
خاص دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح: إنه يجب اشراك أحزاب القائمة المشتركة في أراضي 48، ضمن برامج وخطط العمل الفلسطيني لمواجهة مخططات التصفية بما فيها صفقة القرن وخطة الضم.

وأضاف رباح لـ"دنيا الوطن"، أنه لا بد من إيجاد قيادة موحدة لتوحيد الجهود النضالية في كافة المناطق الفلسطينية والشتات، وكذلك اشراك قوى القائمة المشتركة، لأنهم رأس حربة في مواجهة مشروع الضم ومواجهة نتنياهو، مع ضرورة ضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير لما تمثله من اطار جامع للكل الفلسطيني.

وأشار إلى أن ما يجري ما بين حركتي فتح وحماس من حوارات، يعتبر مؤشر إيجابي لإمكانية احداث اخراق على ملف المصالحة، فمن جهة طي صفحة التشنجات والمناكفات والتراشق الإعلامي، والانفتاح على الفصائل، ومن جهة أخرى فتح إيجابيات التعاون بين الطرفين، وتوحيد الجهود في اطار معركة صفقة القرن وخطة الضم.

وأوضح أن الأزمات التي أحدثها الانقسام الفلسطيني لا بد أن تُحل بشكل كامل، بما في ذلك البطالة، وقضايا الموظفين، والرواتب، والتدهور المعيشي بقطاع غزة، على أن تكون أولوية على قضايا أخرى، مضيفًا: الموازنة الحكومية العامة يجب أن تشمل غزة والضفة على حد سواء، والرواتب موحدة بين كل الموظفين، فلا يعقل أن تختلف المعايير.

وذكر رباح "نحن في الجبهة الديمقراطية نأمل ألا نعود إلى الحوارات الثنائية، ولا بد أن نبحث عن حلول شاملة بما يمكن من إرساء العلاقات الوطنية على أسس واضحة ومتينة، وضمن خطة عمل مشتركة تجمع الكل الفلسطيني، ومأسستها ضمن منظمة التحرير أو عبر هيئات وطنية جامعة لا تستثني أحدًا".

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