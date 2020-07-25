دولي

كوريا الجنوبية: حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا) تتجاوز حاجز الـ 100

كوريا الجنوبية: حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا) تتجاوز حاجز الـ 100
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في كوريا الجنوبية اليوم السبت أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر، حيث بلغ عدد المصابين الوافدين من خارج البلاد رقما قياسيا جديدا.

كما استمر انتشار العدوى محليا، حيث سجلت العشرات من حالات العدوى الجماعية في منطقة العاصمة سيئول وضواحيها، وفق ما نقلته (روسيا اليوم). 

وأعلنت البلاد عن 113 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، من ضمنهم 86 حالة لمصابين وافدين من الخارج، وهو ما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 14092 حالة وفقا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتزامنت الزيادة في عدد المصابين الوافدين من الخارج مع زيادة حالات العدوى بين العمال الكوريين الجنوبيين العائدين من العراق يوم الجمعة، وبين البحارة الروس.

وهي المرة الأولى التي تعلن فيها كوريا عن إصابة أكثر من 100 حالة منذ الأول من أبريل الماضي، حيث بلغ عدد الإصابات اليومية في كوريا الجنوبية ذروته في 29 من فبراير الماضي، حيث بلغ 909 حالات.

وكانت حالات الإصابة داخل البلاد قد انخفضت إلى ما دون 30 حالة يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، لكن حالات العدوى ازدادت تدريجيا خلال الأسبوع بسبب حالات العدوى المحلية المرتبطة بدار لرعاية المسنين، وعدد من الكنائس، وقاعدة عسكرية، كما تجاوز عدد المصابين الوافدين من الخارج 10 حالات لمدة ثلاثين يوما على التوالي.

ويخشى من ظهور المزيد من الحالات قريبا، حيث تجري السلطات الصحية حاليا اختبارات الإصابة بفيروس كورونا على المزيد من العمال العائدين من الخارج.

هذا، وتقوم السلطات الصحية حاليا بوضع جميع الوافدين من الخارج، بما فيهم المواطنون الكوريون، تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بغض النظر عن الشهادات الصحية.

جدير بالذكر أن حالات الوفاة استقرت عند 298 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء التام من الفيروس 12866 حالة.

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