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قوات الاحتلال تعتقل فتاة من نزلة زيد جنوب جنين

قوات الاحتلال تعتقل فتاة من نزلة زيد جنوب جنين
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فتاة من قرية نزلة زيد بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين.

 وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة ريما عبد الفتاح زيد الكيلاني (16عاما)، أثناء مرورها على حاجز عسكري "أم الريحان" المقام على أراضي القرية، دون التمكن من معرفة الأسباب.

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