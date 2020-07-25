الخارجية: 197 حالة وفاة و3856 إصابة بـ(كورونا) بصفوف جالياتنا منذ بدء الجائحة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأن 197 حالة وفاة، و3856 إصابة (منها في 54 أميركا)، و1644 حالة تعاف في صفوف جالياتنا حول العالم، بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة.



وأشارت الخارجية في تقريرها، اليوم السبت، إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة اليوم في صفوف جالياتنا.



وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، أنه تم تسجيل 54 إصابة جديدة في صفوف الجالية بولاية الينوي، ليرتفع عدد الاصابات إلى 2116، فيما سجلت 68 حالة وفاة سابقة.



وأفادت سفارتنا لدى تشلي بعدم تسجيل أية إصابة جديدة ليبقى عدد الإصابات 32، منها 5 حالات نشطة تخضع للحجر المنزلي، و26 حالة تعاف، فيما سجلت حالة وفاة واحدة سابقا.