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الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق في تعرض المواطن أبو طه للتعذيب

الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق في تعرض المواطن أبو طه للتعذيب
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، اليوم السبت،  بالتحقيق في تعرض المواطن عمار رزق أبو طه للتعذيب لدى الشرطة بقطاع غز على حد قولها.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، تتابع  بقلق بالغ ظروف اعتقال المواطن عمار رزق يوسف أبو طه 29 عاماً، لدى جهاز الشرطة في قطاع غزة، وتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، وما ترتب عليه من نقله لمستشفى الشفاء، وتطالب الجهات المختصة في قطاع غزة، لا سيما النيابة العامة، بالتحقيق في ظروف توقيفه وتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة الفاعلين.

وأضافت: وحسب متابعات الهيئة فقد تم احتجاز المواطن أبو طه يوم الجمعة الموافق 17/7/2020، الساعة6:30 مساءً، وبقي رهن التحقيق لمدة 48 ساعة تقريباً، لدى مكافحة شرطة خانيونس، نقل بعدها لمستشفى الشفاء بمدينة غزة الساعة 3 مساء يوم الأحد 19/7/2020، وما زال يخضع للعلاج حتى لحظة إصدار هذا البيان.

وحسب إفادة المواطن لباحث الهيئة الذي زاره بالمستشفى بتاريخ 23/7/2020 فإنه تعرض لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة لساعات طويلة، مما تتسبب في تلف بأنسجة لعضلات في جسمه وتشققات في الجلد، كما مُنع من دخول الحمام لقضاء حاجته.

فيما أشار التقرير الخاص بطبيب الهيئة الذي زار المواطن وقام بمعاينته ظاهرياً، لوجود العديد من الكدمات والسحجات في أماكن متفرقة من جسده، وبعد اطلاعه على التحاليل التي أجريت للمواطن، تبين أنه يعاني من فشل كلوي حاد.

وبتواصل الهيئة مع مكتب مراقب عام وزارة الداخلية أفاد "إننا على علم بالموضوع، وتم إرسال وفد لزيارة المواطن في المستشفى وجاري عمل تحقيق بالأمر وننتظر النتائج".

وتنظر الهيئة بخطورة إلى ما تعرض له المواطن أبو طه، وترى أن ما ورد في افادته يستوجب تحقيقاً فورياً وفعالاً، لما يشكل ماورد فيها من انتهاك خطير للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب.

وطالب الهيئة باتخاذ إجراءات جدية وملموسة تجاه مساءلة ومحاسبة لمن يثبت ارتكابهم لجرائم التعذيب، وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم وفق الأصول القانونية لخطورة هذه الجرائم ولضمان مكافحتها حماية للقانون وحقوق المواطنين وتحصينا للعدالة.

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