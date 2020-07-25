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دولي

وكالة: ماليزيا تعتقل عاملاً من بنغلادش انتقد معاملتها للمهاجرين

وكالة: ماليزيا تعتقل عاملاً من بنغلادش انتقد معاملتها للمهاجرين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الحكومة الماليزية اليوم السبت إنها اعتقلت عاملا من بنغلادش انتقد معاملتها للعمالة الوافدة في تقرير إخباري.

وأثار التقرير في الثالث من يوليو عن معاملة العمالة الأجنبية غير الموثقة في ماليزيا خلال جائحة (كوفيد-19)  انتقادات حادة في البلاد، بحسب (رويتزو). 

واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان حكومة ماليزيا بقمع حرية الإعلام بعدما استدعت الشرطة صحفيين لاستجوابهم.

وصدرت مذكرة باعتقال محمد ريحان كبير، وهو العامل الذي انتقد السلطات وقال إن الحكومة تعسفت على نحو خاص مع العمال الأجانب غير الموثقين وأودعتهم السجون خلال الجائحة.

وقال خير الزايمي داود المدير العام لإدارة الهجرة في بيان اليوم السبت إن ريحان اعتقل أمس الجمعة وسيتم ترحيله من البلاد.

وأضاف "هذا المواطن القادم من بنجلادش سيُرحّل وسيوضع في قائمة سوداء تمنعه من دخول ماليزيا للأبد".

ولم يفصح عن سبب اعتقال ريحان ولا إن كان مشتبها في ارتكابه جريمة. ولم يتسن لرويترز التواصل بعد مع إدارة الهجرة للحصول على تعليق.

واعتقلت ماليزيا مئات الأجانب الذين لا يحملون وثائق سليمة، ومن بينهم أطفال ولاجئون من الروهينجا، عندما خضعت البلاد لإجراءات عزل عام وإغلاق لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودان نشطاء عمليات الاعتقال ووصفوها بأنها غير إنسانية، بينما دافع عنها مسؤولون ماليزيون قالوا إنها ضرورية للحد من انتشار الوباء.

ويتنامى الاعتراض العام على العمالة الوافدة التي يتهمها البعض بنشر المرض والإثقال على موارد الدولة.

وتتزايد أيضا المخاوف من قمع المعارضة من جانب حكومة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، التي تولت السلطة منذ أربعة أشهر، إثر سلسلة من الحملات الأمنية، وتنفي الحكومة هذا.

وذكرت رويترز أن الفريق الذي أكد التقرير الوثائقي ومن تحدثوا إليهم تعرضوا لإساءة المعاملة وتلقوا تهديدات بالقتل وأذيعت بياناتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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