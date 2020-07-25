الجهاد الإسلامي تعزي بوفاة والدي شهداء وأسرى من الحركة بالضفة الغربية



كما تقدمت الحركة، بأحر التعازي والمواساة من عموم عائلة أبو شادوف، بوفاة فقيدها والد المجاهدين، الحاج/ إبراهيم مصطفى أبو شادوف، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت، في بلدة برقين بمحافظة جنين عن عمر يناهز الـ (76 عاماً) قضاها صابراً محتسباً طائعا لله عز وجل، وفيما يلي نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم



"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"



نعي والد المجاهدين الحاج إبراهيم أبو شادوف من بلدة برقين



تتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري "سرايا القدس"، بأحر التعازي والمواساة من عموم عائلة أبو شادوف الكريمة، بوفاة فقيدها والد المجاهدين الحاج/ إبراهيم مصطفى محمد أبو شادوف "أبو نضال".



الذي توفي صباح اليوم السبت، في بلدة برقين بمحافظة جنين عن عمر يناهز الـ (76 عاماً) قضاها صابراً محتسباً طائعا لله عز وجل.



والفقيد هو والد البطلين المجاهدين:



1- الشهيد المجاهد نضال أبو شادوف منفذ العملية الاستشهادية التي وقعت بتاريخ 16 يوليو 2001 واستهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال في محطة قطار قريبة من مدينة الخضيرة المحتلة وأوقعت العملية ثلاثة قتلى ونحو 15 إصابة في صفوف الجنود الصهاينة.



2- الأسير المجاهد إسماعيل أبو شادوف الذي يقضي حكماً بالسجن مدة 28 عاماً منذ العام 2004 على خلفية نشاطه الجهادي والوطني.



إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ نؤكد اعتزازنا بهذه العائلة المجاهدة وبعوائل المجاهدين من الشهداء والأسرى والجرحى، فإننا نتوجه بالتعزية والمواساة للأسير المجاهد إسماعيل أبو شادوف ولعموم إخوانه وأبناء عائلته بوفاة والده وفقيدهم، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يكرم مثواه ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحَسُنَ أولئكَ رفيقاً، ولأبنائه وعائلته الصبر والسلوان وحُسْنَ العزاء.



وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت 4 ذو الحجة 1441هـ، 25 يوليو 2020م



رام الله - دنيا الوطنتقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكرية سرايا القدس، اليوم السبت، بالتعزية والمواساة من عائلة رداد والأسير المجاهد جاسر عفيف رداد، بوفاة والده المغفور له الحاج عفيف محمد رداد "أبو نادر".