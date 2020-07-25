شؤون فلسطينية

بقيمة 200 ألف دولار.. منحة مالية لإنعاش الأندية الغزية قبل الموسم الجديد

بقيمة 200 ألف دولار.. منحة مالية لإنعاش الأندية الغزية قبل الموسم الجديد
رام الله - دنيا الوطن
كشف عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن وجود منحة مالية للأندية في قطاع غزة, استعدادا للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وقال هنية خلال اجتماع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مع أندية الجمعية العمومية السبت, إنه سيقدم منحة مالية بقيمة 200 ألف دولار, تحضيرا للأنشطة الرسمية.

وأوضح أن اتحاد الكرة مؤسسة وطنية حققت إنجازات رياضية, رغم الأزمات المالية في الفترة الأخيرة, مطالبا الجميع بالوقوف بجانبه ومساندته من أجل استمرار المسيرة الرياضية.

وأكد هنية أن الإساءة لمؤسسة الاتحاد مرفوضة والعلاقة التي تجمع الأندية الرياضية قائمة على الاحترام والتقدير, ولا يجوز بالمطلق لأحد أن يخرج عن حالة التوافق الرياضي.

وتطرق هنية إلى الأزمة الأخيرة وتداعيات نهائي كأس المحافظات الجنوبية، مطالبا إدارة ناديي شباب رفح وغزة الرياضي بلجم كل الأصوات التي تسئ لعلاقة وتاريخ الناديين على مدار سنوات طويلة.

وكشف هنية عن تشكيل لجنة تضم شخصيات رياضية, ن أجل تقريب وجهات النظر وإنهاء حالة الاحتقان بين الناديين.

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