شؤون فلسطينية

نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني: أسعار اللحوم والدواجن ستتغير بعد عيد الأضحى

نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني: أسعار اللحوم والدواجن ستتغير بعد عيد الأضحى
ارشيفية
خاص دنيا الوطن
توقّع رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، مروان الحلو، بأن تتغير أسعار الدجاج واللحوم الحمراء في أسواق قطاع غزة، بعد انتهاء فترة عيد الأضحى المبارك.

وقال الحلو لـ"دنيا الوطن": إنه بعد أسبوع من انتهاء فترة العيد ستنخفض أسعار اللحوم الحمراء، بحدود أربعة شواكل للكيلو الواحد، وهذا الأمر يحدث كل عام، مبينًا أن الاقبال هذا العام على شراء الأضاحي، مقبول، مقارنة بالظروف الاقتصادية الراهنة، كما أن هذا الأسبوع ستنفد كميات المواشي، عقب صدور الرواتب.

وفيما يتعلق بالدواجن، أشار الحلو إلى أن أسعاره ستتراوح ما بين 9-10 شواكل للكيلو الواحد، معتبرًا ذلك أمر جيد للمواطن والمزارع والتاجر، والكل على حد تعبيره مستفيد، نافيًا أن يكون هذا السعر مرتفع على المستهلك، حيث أن ما حصل من انخفاض على السعر جاء نتيجة عدة أزمات حصلت خلال الفترة الماضية.

ونفى أن يكون انخفضت أسعار الأعلاف التي تستهلكها مزارع الدواجن، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد بغزة، وعدت بإنهاء هذه الأزمة بعد عيد الأضحى.

وبيّن الحلو أن وزارة الاقتصاد لا تزال قائمة بدورها لتنظيم عمل موزعي الدواجن، وشرعت فعليًا في فتح ملفات حوالي 40 موزعًا على مستوى قطاع غزة، من أجل تحسين جودة عمل هذا القطاع، ووضعه في الاطار القانوني والشرعي، بهدف وقف عمل الدخلاء على هذه المهنة.

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