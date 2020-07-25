شؤون فلسطينية

مستوطنون يحرقون أراضي مزروعة بأشجار مثمرة في نابلس

مستوطنون يحرقون أراضي مزروعة بأشجار مثمرة في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
 أحرق مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، أراضي زراعية مشجّرة في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

 وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين أحرقوا أراضي مزروعة بأشجار الزيتون واللوز، في بلدة حوارة.

 وتأتي الحرائق المتعمدة بشكل متواصل، حيث أقدمت مجموعات المستوطنين قبل أيام بإشعار النيران في عدد من المناطق جنوب نابلس، التهمت عشرات أشجار الزيتون المثمرة وعشرات الدونمات الرعوية والزراعية في المنطقة.

وتتعرض مناطق وقرى شمال الضفة الغربية إلى اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين الذين يمارسون العربدة بشكل شبه يومي بحق السكان هناك.

وتنطلق من يتسهار أكثر الهجمات عنفاً بحق المواطنين في قرى نابلس وشكّلت المستوطنة حاضنة لما يعرف بـ"فتيان التلال"، وهي مجموعة من المستوطنين ارتكبت عدة جرائم من بينها حرق عائلة دوابشة وقتل المواطنة عائشة الرابي وحرق مساجد ومركبات، وخطّ شعارات عنصرية على جدران المنازل.

كذلك ترتبط مستوطنة "يتسهار" بعدة شوارع ضخمة، وبطرق التفافية، يمنع المواطنون المرور منها، أو حتى الوصول إليها.

وتتم اعتداءات المستوطنين بدعم رسمي من حكومة الاحتلال بهدف توسيع رقعة الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أرضهم بفعل المضايقات والاعتداءات المستمرة.

 وصعد المستوطنون من اعتداءاتهم على السكان الفلسطينيين، في الوقت الذي تسود فيه حالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس "كورونا".

 وتشير التقديرات إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية يسكنون في 164 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية.

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