الصحة: وفاة مواطنين من الخليل وبيت لحم بـ(كورونا) يرفع حصيلة اليوم لأربعة











رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن وفاة مواطنين (83 عاما) من الخليل، و(82 عاما) من قرية المعصرة بمحافظة بيت لحم، متأثرين بإصابتهما بفيروس (كورونا)، ما يرفع حصيلة الوفيات منذ صباح اليوم إلى أربعة، ومنذ بداية الجائحة إلى 77.وكانت الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن وفاة مواطنين (69 عاما)، و(88 عاما) من مدينة الخليل متأثرين بإصابتهما بفيروس (كورونا)، إضافة إلى تسجيل 382 إصابة جديدة بالفيروس و627 حالة تعافٍ.