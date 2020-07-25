مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الزاوية بمدينة الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات، ظهر اليوم السبت، بين المواطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين ما تسبب بإغلاق عدد من التجار محلاتهم ومغادرة المواطنين الأسواق، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وميدان باب الزاوية يقع في منطقة سهلة في حضن الوادي، ويشكل مركزا رئيسا لمدينة الخليل، حيث يحتضن على جنباته مجموعة من المدارس الأساسية التاريخية، وكذلك سوق المدينة المنورة التجاري، ويحتضن كتلة ممتدة من المباني التاريخية القديمة.



وتحول ميدان باب الزاوية إلى ساحة حرب ومواجهات متكررة، كونه على خطوط التماس مع المواقع العسكرية لجيش الاحتلال وتجمعات المستوطنين.



ويحيط بالميدان العديد من المواقع العسكرية والتجمعات الاستيطانية التي أقيمت بعد عملية الدبويا البطولية التي جرت في قلب شارع الشهداء عام 1980 وقتل فيها ستة مستوطنين.



ويطبّق الاحتلال منذ 25 عامًا في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة فصل معلنة تهدف إلى تمكين المستوطنين من العيش في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة.



من أجل تطبيق نظام الفصل فرض الاحتلال مجموعة من القيود الصّارمة على حركة المواطنين بحيث أنشأ داخل الخليل شريطًا متّصلًا ومعزولًا عن بقيّة أجزاء المدينة تمنع دخول الفلسطينيّين إليه مشاة أو راكبين أو تتيح ذلك وفق قيود مشدّدة.



ويمتدّ هذا الشريط شرقًا من مستوطنة "كريات أربع" إلى المقبرة اليهودية غربًا.