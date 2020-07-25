إسرائيل: استمرار الحراك الاحتجاجي ضد نتنياهو وسياساته وطريقة تعامله مع أزمة (كورونا)





ويرجح المنظمون أن يشارك في التظاهرات الآلاف من الإسرائيليين.





رام الله - دنيا الوطنمن المرتقب أن يستمر في إسرائيل مساء اليوم السبت، الحراك الاحتجاجي ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وسياساته وطريقة تعامله مع أزمة (كورونا).ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن مظاهرة جديدة تنظم قبالة المسكن الرسمي، لعائلة نتنياهو في القدس، كما ستنظم مظاهرات أخرى في أنحاء إسرائيل.