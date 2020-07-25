إسرائيل: استمرار الحراك الاحتجاجي ضد نتنياهو وسياساته وطريقة تعامله مع أزمة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
من المرتقب أن يستمر في إسرائيل مساء اليوم السبت، الحراك الاحتجاجي ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وسياساته وطريقة تعامله مع أزمة (كورونا).
ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن مظاهرة جديدة تنظم قبالة المسكن الرسمي، لعائلة نتنياهو في القدس، كما ستنظم مظاهرات أخرى في أنحاء إسرائيل.
من المرتقب أن يستمر في إسرائيل مساء اليوم السبت، الحراك الاحتجاجي ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وسياساته وطريقة تعامله مع أزمة (كورونا).
ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن مظاهرة جديدة تنظم قبالة المسكن الرسمي، لعائلة نتنياهو في القدس، كما ستنظم مظاهرات أخرى في أنحاء إسرائيل.
ويرجح المنظمون أن يشارك في التظاهرات الآلاف من الإسرائيليين.
التعليقات