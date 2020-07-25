بعد تسجيل إصابة جديدة.. "الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية بالقطاع

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رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، إنها أجرت 63 عينة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالقطاع.وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في العينات 63.وكانت "الصحة" أعلنت صباح اليوم، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، من داخل الحجر الصحي من العائدين أمس معبر بيت حانون/إيرز.