شؤون فلسطينية

قلقيلية: تسجيل ثماني حالات تعافي من فيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تسجيل ثماني حالات تعافي من فيروس (كورونا) في المحافظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة قلقيلية اليوم السبت، ثماني حالات تعافي من فيروس (كورونا) في المحافظة.

وقال اللواء رافع رواجبة في تصريح نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن بذلك ينخفض عدد الحالات المصابة بهذا الفيروس، إلى 133 حالة في المحافظة.

وموزعة الحالات التي تعافت في قلقيلية بواقع ثلاث، و"حجة" بواقع ثلاث، و"راس عطية" إصابة واحدة، و"باقة الحطب" بواقع واحدة.

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