مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية في حوارة جنوب نابلس

حرائق في حوار بفعل مستوطنين

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رام الله - دنيا الوطن

أحرق مستوطنون، اليوم السبت، أراضٍ زراعية في حوارة، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين أحرقوا أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون واللوز، في بلدة حوارة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).