إعلام إسرائيلي: طائرة ورقية متصلة بوسائل تصوير اخترقت من غزة أجواء "كرم أبو سالم"

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، بأن طائرة ورقية متصلة بوسائل تصوير، اخترقت أجواء منطقة كرم أبو سالم، أقصى جنوب شرق القطاع.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت أمس الثلاثاء: إن الجيش، سيطر اليوم على حوامة، بادعاء أنها "اخترقت أجواء الغلاف".



وأفاد موقع (حدشوت بتاخون سدي) بأن "حوامة قادمة من وسط قطاع غزة، اخترقت أجواء الغلاف، وتم السيطرة عليها من قبل الجيش وإنزالها".