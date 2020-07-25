فلسطين: تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) من الخليل يرفع عدد الوفيات لـ 75

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت فلسطين اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد، لـ 75.



وقالت وزارة الصحة في تصريح نشرته عبر صفحة الوزارة على (فيسبوك): "وفاة مواطن (69 عاماً) من الخليل متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).



وأضافت: أن أصغر حالات الوفاة بعمر (12 يوماً) وأكبرهم بعمر (95 عاماً).