فلسطين: تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) من الخليل يرفع عدد الوفيات لـ 75
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت فلسطين اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد، لـ 75.
وقالت وزارة الصحة في تصريح نشرته عبر صفحة الوزارة على (فيسبوك): "وفاة مواطن (69 عاماً) من الخليل متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).
وأضافت: أن أصغر حالات الوفاة بعمر (12 يوماً) وأكبرهم بعمر (95 عاماً).
أعلنت فلسطين اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد، لـ 75.
وقالت وزارة الصحة في تصريح نشرته عبر صفحة الوزارة على (فيسبوك): "وفاة مواطن (69 عاماً) من الخليل متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).
وأضافت: أن أصغر حالات الوفاة بعمر (12 يوماً) وأكبرهم بعمر (95 عاماً).
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