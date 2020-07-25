الجيش الإسرائيلي: إعادة فلسطينييْن تم اعتقالهما بعد عبورهما السياج من جنوب القطاع





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه لم يتم ضبط أسلحة معهم.



ووفق موقع (مفزاك درومي)، فقد تسلل صباح اليوم، فتى وطفل من قطاع غزة إلى منطقة كرم أبو سالم، قبل أن يتم استنفار قوة من الجيش إلى المكان.







رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، إنها أعادت فلسطينيين اثنين إلى قطاع غزة، كانت قد اعتقلتهم، بعدما عبرا السياج الحدودي من جنوب القطاع غزة نحو الداخل.