روسيا: 5871 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا اليوم السبت، 5871 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
ووفق التقرير اليومي الصادر عن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا)، فإن 146 حالة وفاة تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.
سجلت روسيا اليوم السبت، 5871 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
ووفق التقرير اليومي الصادر عن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا)، فإن 146 حالة وفاة تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس (كورونا) 806720 حالة، منها 13192 وفاة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين في البلاد، إلى 597140 مع تسجيل 8366 حاة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.
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