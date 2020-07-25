"التربية" تقرر تأجيل امتحان القدرات للمتقدمين للوظائف التعليمية
رام الله - دنيا الوطن
قرّرت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحان القدرات للمتقدمين للوظائف التعليمية، والذي كان مقرراً يوم غدٍ الأحد 26/7/2020؛ ليتم عقده الأحد 9/8/2020.
وأوضحت الوزارة أنه سيتمكن كافة الذين تم قبول طلباتهم للوظائف التعليمية من التقدم لهذا الامتحان.
قرّرت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحان القدرات للمتقدمين للوظائف التعليمية، والذي كان مقرراً يوم غدٍ الأحد 26/7/2020؛ ليتم عقده الأحد 9/8/2020.
وأوضحت الوزارة أنه سيتمكن كافة الذين تم قبول طلباتهم للوظائف التعليمية من التقدم لهذا الامتحان.
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