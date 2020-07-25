"التربية" تقرر تأجيل امتحان القدرات للمتقدمين للوظائف التعليمية



وأوضحت الوزارة أنه سيتمكن كافة الذين تم قبول طلباتهم للوظائف التعليمية من التقدم لهذا الامتحان.





رام الله - دنيا الوطنقرّرت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحان القدرات للمتقدمين للوظائف التعليمية، والذي كان مقرراً يوم غدٍ الأحد 26/7/2020؛ ليتم عقده الأحد 9/8/2020.