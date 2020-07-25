دولي

غانتس: الجيش على استعداد للتعامل مع أي سيناريو والتصدي لأي تهديد

غانتس: الجيش على استعداد للتعامل مع أي سيناريو والتصدي لأي تهديد
خلال اجتماع غانتس مع رئيس الأركان الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالتناوب، وزير الجيش، بيني غانتس: إن الدوائر الأمنية والجيش، على أتم الاستعداد للتعامل مع أي سيناريو، والتصدي لأي تهديد.

وحذر غانتس ما وصفهم بـ "الأعداء" بعدم اختبار قدرات الجيش، موضحاً خلال اجتماعه الليلة الماضية، برئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي، الذي يزور إسرائيل حاليًاً، أن تل أبيب غير معنية بتصعيد الأوضاع، غير أنها "ستفعل كل ما يلزم لحماية مواطنيها".  

وشدد خلال اللقاء على أهمية الحاجة لمواصلة الضغط على إيران وتبعاتها، التي تهدد الاستقرار في المنطقة والعالم، إلى جانب الحفاظ على العلاقات والتعاون مع القوى المعتدلة في المنطقة، وتعزيزها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وبدوره، أكد رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، خلال لقائه نظيره الأمريكي، على أن الجيش الإسرائيلي، سيعمل ما يجب لإزالة أي تهديد، قد يعرض إسرائيل وسيادتها للخطر، وفق تعبيره.

والتقى ميلي  قادة من الجيش الإسرائيلي، واستمع إلى عرض استخباري، أدلى به رئيس هيئة الاستخبارات، الميجر جنرال تمير هيمان، ومراجعة استراتيجية، ألقاها رئيس هيئة الاستراتيجيات والدائرة الثالثة، الميجر جنرال طال كلمن.

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