نابلس: 59 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة، أن المحافظة، سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 59 إصابة بفيروس (كورونا).



وقالت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت: إن الإصابات، تركزت في "بلاطة البلد" وتم إعلانها منطقة موبوءة، حيث أغلقت كافة مداخلها، فيما تواصل طواقم الطب الوقائي تتبع الخارطة الوبائية.



وحذرت الأتيرة من استمرار تصاعد أعداد المصابين، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، واستمرار إقامة حفلات الأعراس، والثانوية العامة.