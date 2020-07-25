مستشار اشتية: الحكومة تُجري دراسات بعدة مسارات لمتابعة تأثيرات (كورونا) على الاقتصاد

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رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، د. شاكر خليل، اليوم السبت: إن الحكومة، تجري دراسات على عدة مسارات؛ لمتابعة التأثيرات الاقتصادية، التي سببها انتشار الفيروس، في محاولة للتقيل من حجم الخسائر.



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن الدراسات التي تجريها الحكومة، تذهب باتجاه مسارات، منها ما يتعلق بتقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة (كورونا) منذ بداياتها، ومنها ما يتعلق بالإنعاش الاجتماعي، ودراسة مستويات الفقر المختلفة، ومحاولة التخفيف من حدة الخسائر الناجمة عن هذا الوباء.



وأشار خليل إلى ما كان أعلن عنه د. اشتية من توفير حزم؛ لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني على النهوض في ظل الظروف الاستثنائية.