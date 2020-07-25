أبو نعيم: أكثر من 3000 مواطن بحاجة لمغادرة القطاع وهناك آلاف العالقين الراغبين بالعودة

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، أن "الداخلية" لديها خطة لإدارة الملف بما يحافظ على سلامة الجميع، مؤكداً أن إجراءات السلامة، لا يمكن التنازل عنها، ولا استثناء في تطبيقها.





وقال أبو نعيم: إن وزارة الداخلية، منذ انتشار جائحة (كورونا) فى العالم، وإعلان حالة الطوارئ في غزة، رفعت درجة استنفار كوادرها إلى أعلى مستوى، وعلى كافة الأصعدة؛ لتنفيذ إجراءات الوقاية من جائحة (كورونا).



وأعرب وكيل وزارة الداخلية، عن شكره وتقديره لالتزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، وهو الأمر الذي ساعد الجهات الحكومية في الحفاظ على غزة خالية من فيروس (كورونا).



كما تحدث أبو نعيم عن إجراءات الداخلية بحق المحتكرين والمستغلين لحاجة الناس، ومروجي الشائعات، وأثرها في ضبط الميدان، والحفاظ على الاستقرار في ظل الجائحة.



وأكد أنه تم تأسيس مباحث (كورونا) من قيادة وضباط وزارة الداخلية، لمتابعة انضباط الميدان، والتزام المواطنين، وأصحاب المنشآت بتطبيق إجراءات السلامة والوقايةإالى جانب ذلك، اتخذنا العديد من الإجراءات في مرافق الوزارة، استعداداً لأي طارئ، بالإضافة إلى إعطاء إجازات لبعض النزلاء، وإعادة هيكلة النظارات، ومراكز التأهيل والإصلاح، ضمن إجراءات الوقاية.



وبين أبو نعيم، مدى الشراكة التى وصفها بالقوية مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، بإجراء العديد من اللقاءات لوضعهم في صورة خطة الوزارة في حالات الطوارئ؛ لمواجهة الجائحة.

وشدد على أن كل من يدخل القطاع، سيدخل الحجر، وهذا الضبط هو من حافظ على سلامة مواطنينا في قطاع غزة.