شؤون فلسطينية

أبو نعيم: أكثر من 3000 مواطن بحاجة لمغادرة القطاع وهناك آلاف العالقين الراغبين بالعودة

أبو نعيم: أكثر من 3000 مواطن بحاجة لمغادرة القطاع وهناك آلاف العالقين الراغبين بالعودة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وكيل وزارة الداخلية، بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، اليوم السبت، أن أكثر من 3000 مواطن بحاجة إلى مغادرة القطاع، لافتاً إلى أن هناك الآلاف من العالقين الراغبين في العودة.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، أن "الداخلية" لديها خطة لإدارة الملف بما يحافظ على سلامة الجميع، مؤكداً أن إجراءات السلامة، لا يمكن التنازل عنها، ولا استثناء في تطبيقها.

وشدد على أن كل من يدخل القطاع، سيدخل الحجر، وهذا الضبط هو من حافظ على سلامة مواطنينا في قطاع غزة.

وقال أبو نعيم: إن وزارة الداخلية، منذ انتشار جائحة (كورونا) فى العالم، وإعلان حالة الطوارئ في غزة، رفعت درجة استنفار كوادرها إلى أعلى مستوى، وعلى كافة الأصعدة؛ لتنفيذ إجراءات الوقاية من جائحة (كورونا).

وأعرب وكيل وزارة الداخلية، عن شكره وتقديره لالتزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، وهو الأمر الذي ساعد الجهات الحكومية في الحفاظ على غزة خالية من فيروس (كورونا).

كما تحدث أبو نعيم عن  إجراءات الداخلية بحق المحتكرين والمستغلين لحاجة الناس، ومروجي الشائعات، وأثرها في ضبط الميدان، والحفاظ على الاستقرار في ظل الجائحة.

وأكد أنه تم تأسيس مباحث (كورونا) من قيادة وضباط وزارة الداخلية، لمتابعة انضباط الميدان، والتزام المواطنين، وأصحاب المنشآت بتطبيق إجراءات السلامة والوقايةإالى جانب ذلك، اتخذنا العديد من الإجراءات في مرافق الوزارة، استعداداً لأي طارئ، بالإضافة إلى إعطاء إجازات لبعض النزلاء، وإعادة هيكلة النظارات، ومراكز التأهيل والإصلاح، ضمن إجراءات الوقاية.

وبين أبو نعيم، مدى الشراكة التى وصفها بالقوية مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، بإجراء العديد من اللقاءات لوضعهم في صورة خطة الوزارة في حالات الطوارئ؛ لمواجهة الجائحة.

أخبار ذات صلة

نابلس: 59 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية

نابلس: 59 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية

وزير العدل: الحكومة ستعمل على تدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم

وزير العدل: الحكومة ستعمل على تدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم

مستشار اشتية: الحكومة تُجري دراسات بعدة مسارات لمتابعة تأثيرات (كورونا) على الاقتصاد

مستشار اشتية: الحكومة تُجري دراسات بعدة مسارات لمتابعة تأثيرات (كورونا) على الاقتصاد

هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى يُعلّقون إضرابهم المفتوح عن الطعام

هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى يُعلّقون إضرابهم المفتوح عن الطعام

&#34;التعليم&#34; بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن بدء العام الدراسي الجديد

"التعليم" بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن بدء العام الدراسي الجديد

&#34;الصحة&#34;: حالة وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع نسبة التعافي بين المصابين

"الصحة": حالة وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع نسبة التعافي بين المصابين

&#34;سلطة الأراضي&#34; بغزة: ما يتم إنشاؤه من استراحات على شاطئ البحر &#34;مؤقت&#34;

"سلطة الأراضي" بغزة: ما يتم إنشاؤه من استراحات على شاطئ البحر "مؤقت"

سلطات الاحتلال تنفذ مخططات ومشاريع استيطانية وتهويدية جديدة بالقدس وبيت لحم

سلطات الاحتلال تنفذ مخططات ومشاريع استيطانية وتهويدية جديدة بالقدس وبيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

نابلس: 59 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية

نابلس: 59 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية

وزير العدل: الحكومة ستعمل على تدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم

وزير العدل: الحكومة ستعمل على تدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم

مستشار اشتية: الحكومة تُجري دراسات بعدة مسارات لمتابعة تأثيرات (كورونا) على الاقتصاد

مستشار اشتية: الحكومة تُجري دراسات بعدة مسارات لمتابعة تأثيرات (كورونا) على الاقتصاد

هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى يُعلّقون إضرابهم المفتوح عن الطعام

هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى يُعلّقون إضرابهم المفتوح عن الطعام

سلطات الاحتلال تنفذ مخططات ومشاريع استيطانية وتهويدية جديدة بالقدس وبيت لحم

سلطات الاحتلال تنفذ مخططات ومشاريع استيطانية وتهويدية جديدة بالقدس وبيت لحم

طالع رابط الفحص.. بدء عملية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بالقطاع

طالع رابط الفحص.. بدء عملية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بالقطاع

&#34;الشعبية&#34; تُعلّق على استمرار اعتقال الأمن بالضفة لشباب &#34;الحراك ضد الفساد&#34;

"الشعبية" تُعلّق على استمرار اعتقال الأمن بالضفة لشباب "الحراك ضد الفساد"

نقابة الأطباء تنتقد الأجهزة الأمنية على خلفية اعتقال شبان بذريعة &#34;خرق قانون الطوارئ&#34;

نقابة الأطباء تنتقد الأجهزة الأمنية على خلفية اعتقال شبان بذريعة "خرق قانون الطوارئ"

منوعات

بعدما كذبته.. عماد محرم يرد على مؤلفة &#34;العفاريت&#34;: &#34;أنا اللى خطفت بلية&#34;

بعدما كذبته.. عماد محرم يرد على مؤلفة "العفاريت": "أنا اللى خطفت بلية"

زوج شقيقة روبي يضعها بموقف مُحرج بعدما كشفه بسبب صورتها بـ&#34;البيجامة&#34;

زوج شقيقة روبي يضعها بموقف مُحرج بعدما كشفه بسبب صورتها بـ"البيجامة"

بعد وصفها المنتقبات بالبعبع.. ممثلة تركية شهيرة تستهزئ بالعرب مجدداً

بعد وصفها المنتقبات بالبعبع.. ممثلة تركية شهيرة تستهزئ بالعرب مجدداً

قرار عاجل من النيابة بمصر بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي

قرار عاجل من النيابة بمصر بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي

وفاء الكيلاني تطالب بدعم ابن زوجها تيم حسن

وفاء الكيلاني تطالب بدعم ابن زوجها تيم حسن

شاهد: هبة الدري مصدومة وكادت تبكي بسبب ماحدث لوجهها

شاهد: هبة الدري مصدومة وكادت تبكي بسبب ماحدث لوجهها

هل قصدت ريم بارودي الرد على أحمد سعد بهذا الفيديو الذي أغلقت التعليقات عليه؟

هل قصدت ريم بارودي الرد على أحمد سعد بهذا الفيديو الذي أغلقت التعليقات عليه؟

درة تثير حيرة جمهورها برسالة غامضة

درة تثير حيرة جمهورها برسالة غامضة

صور جديدة مثيرة للجدل لابنة أحمد الفيشاوي مع &#34;تيتوس&#34;

صور جديدة مثيرة للجدل لابنة أحمد الفيشاوي مع "تيتوس"

لديها &#34;عقدة&#34; من البحر.. هكذا نجت نبيلة عبيد من الموت

لديها "عقدة" من البحر.. هكذا نجت نبيلة عبيد من الموت

عربي

مصر: تسجيل 659 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و38 حالة وفاة

مصر: تسجيل 659 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و38 حالة وفاة

تونس: إحباط عمليات هجرة غير نظامية إلى أوروبا

تونس: إحباط عمليات هجرة غير نظامية إلى أوروبا

القوات الإسبانية تُسلّم قاعدة &#34;بسماية&#34; جنوب بغداد للقوات العراقية

القوات الإسبانية تُسلّم قاعدة "بسماية" جنوب بغداد للقوات العراقية

مسؤول لبناني: علمت بإصابتي بفيروس (كورونا) خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي

مسؤول لبناني: علمت بإصابتي بفيروس (كورونا) خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي