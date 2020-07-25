هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى يُعلّقون إضرابهم المفتوح عن الطعام

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، أن الأسير محمد أبو الرب، علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لعشرة أيام بعد نقل رفيق دربه الأسير كمال أبو وعر من مستشفى (اساف هاروفيه) إلى مستشفى (الرملة) بعد استقرار وضعه الصحي.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت: إن الأسير أبو الرب، علق إضرابه بعد وعود بالسماح له بلقاء الأسير كمال أبو وعر، على أن يتم اللقاء في سجن (عسقلان) بعد أسبوعين.



وأضاف عبد ربه: أن الأسيرين عدي شحادة وفادي غنيمات، علقا إضرابهما المفتوح عن الطعام، ضد الاعتقال الإداري بعد اتفاق على عدم تجديد اعتقالهما الإداري.