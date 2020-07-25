"التعليم" بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن بدء العام الدراسي الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم السبت، بأن موعد بدء العام الدراسي الجديد للإداريين والطلبة كما كان محدداً، في تاريخ الخامس من آب/ أغسطس المقبل للإداريين، والطلبة في الثامن من الشهر نفسه.



وقال معتصم الميناوي، مدير العلاقات العامة بالوزارة، في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى): إننا "لا زلنا نعمل بسيناريو الدوام الكامل؛ لكنه غير معتمد؛ ويخضع للتغير بناءً على تقييم لجنة الطوارئ بوزارة الصحة في ظل استمرار انتشار فيروس (كورونا).



وأضاف: "مع بداية العام الدراسي الجديد، سيكون هناك فسحة لعدة أيام؛ لتنتظم العملية التعليمية من حيث الالتزام بالزي المدرسي، وترتيب الطلبة في صفوفهم".



وقال الميناوي: من بداية العام الدراسي الجديد، وحتى تاريخ الأول من أيلول/ سبتمبر، ستقوم الوزارة بإعطاء المواد الاستدراكية للطلبة، وتشمل كافة المواد في المرحلة التي لم يستكملها الطالب، وتعتمد على المواضيع المهمة.



وتابع مدير العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم، بغزة: إنه يستثنى من المواد الاستدراكية طلبة الصف الأول الأساسي، وسيتم اعتماد أول ثلاثة أسابيع على التعليم باللعب، باستخدام النشاط اللامنهجي من ترفيه ولعب.



وأضاف: قبل بداية الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد، سيكون هناك استعدادات من الوزارة، بتعقيم وتجهيز المدارس احترازياً في ظل جائحة (كورونا) لاستقبال الطلبة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً عالياً مع الوزارة برام الله، ووكالة الغوث (أونروا)، حول كيفية بدء العام الدراسي الجديد، والتعامل مع كافة السنياريوهات المحتملة، في ظل جائحة (كورونا).



وقال الميناوي: إن العام الدراسي، سيبدأ بخطى واثقة، وسننجح بانطلاقه بالجهود التي تقدمها الوزارة، رغم جائحة (كورونا)، فيما

جرى تدريب عدد كبير من المعلمين على استخدام بوابة روافد التعليم، كتعليم إلكتروني يعتمد عليه الميدان في المرحلة المقبلة؛ إن لزم الأمر.

رام الله - دنيا الوطن