"الصحة": حالة وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع نسبة التعافي بين المصابين





وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالة وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و627 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، السبت، أن إجمالي الإصابات النشطة، انخفض إلى 8464 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4256، وحالات الوفاة إلى 74 حالة.



وأوضحت أن أعداد الإصابات في محافظة الخليل، انخفضت على أساس يومي، في حين ارتفعت نسبة التعافي في محافظة الخليل، حيث سجلت المحافظة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 307 حالات تعافٍ جديدة، فيما سجلت مدينة القدس 300 حالة تعافٍ، ومحافظة جنين 12 حالة، ومحافظة بيت لحم 8 حالات.



وأشارت الوزارة إلى أن حالة الوفاة الجديدة، سجلت في مدينة الخليل، صباح اليوم، وهي لمواطن 88 عاماً، وهو والد المواطن (54 عاماً) الذي أعلن عن وفاته يوم أمس.



وتابعت: أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً، حيث سجلت المدينة 170 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة، أن 15 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وسجلت محافظة القدس خلال الـ 24 ساعة الماضية 220 إصابة جديدة، ومحافظة الخليل 64 إصابة جديدة، ومحافظة رام الله والبيرة 5 إصابات، ومحافظة طولكرم 13 إصابة، ومحافظة بيت لحم 8 إصابات، ومحافظة جنين إصابة واحدة، ومحافظة نابلس 34 إصابة، ومحافظة أريحا 32 إصابة، ومحافظة قلقيلية 4 إصابات، ومحافظة سلفيت إصابة واحدة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس (كورونا) إلى 33.2% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 66.2%، وثبات نسبة الوفيات، مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%.