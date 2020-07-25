"سلطة الأراضي" بغزة: ما يتم إنشاؤه من استراحات على شاطئ البحر "مؤقت"





وقال سلطة الأراضي في التصريح، الذي نشرته عبر صفحة التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن ما يتم إنشاؤه من استراحات هي استراحات مؤقتة، تبدأ من تاريخ الأول من نيسان/ أبريل، إلى تاريخ 31 من تشرين الأول/ أكتوبر.





وأضافت: أن أي إنشاء قائم ولم يزل بعد هذا التاريخ هو غير قانوني، وسيتم إزالته بشكل إداري و"على الجميع الالتزام، ومن لديه استفسار أو اعتراض، عليه مراجعة سلطة الأراضي"، وفق التصريح.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطة الأراضي، بغزة، اليوم السبت، تصريحاً بشأن الواجهة البحرية لشاطئ بحر مدينة غزة.