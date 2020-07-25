شؤون فلسطينية

"سلطة الأراضي" بغزة: ما يتم إنشاؤه من استراحات على شاطئ البحر "مؤقت"

"سلطة الأراضي" بغزة: ما يتم إنشاؤه من استراحات على شاطئ البحر "مؤقت"
استراحة بشاطئ بحر غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة الأراضي، بغزة، اليوم السبت، تصريحاً بشأن الواجهة البحرية لشاطئ بحر مدينة غزة.

وقال سلطة الأراضي في التصريح، الذي نشرته عبر صفحة التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن ما يتم إنشاؤه من استراحات هي استراحات مؤقتة، تبدأ من تاريخ الأول من نيسان/ أبريل، إلى تاريخ 31 من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضافت: أن أي إنشاء قائم ولم يزل بعد هذا التاريخ هو غير قانوني، وسيتم إزالته بشكل إداري و"على الجميع الالتزام، ومن لديه استفسار أو اعتراض، عليه مراجعة سلطة الأراضي"، وفق التصريح.

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