"سلطة الأراضي" بغزة: ما يتم إنشاؤه من استراحات على شاطئ البحر "مؤقت"
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة الأراضي، بغزة، اليوم السبت، تصريحاً بشأن الواجهة البحرية لشاطئ بحر مدينة غزة.
أصدرت سلطة الأراضي، بغزة، اليوم السبت، تصريحاً بشأن الواجهة البحرية لشاطئ بحر مدينة غزة.
وقال سلطة الأراضي في التصريح، الذي نشرته عبر صفحة التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن ما يتم إنشاؤه من استراحات هي استراحات مؤقتة، تبدأ من تاريخ الأول من نيسان/ أبريل، إلى تاريخ 31 من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأضافت: أن أي إنشاء قائم ولم يزل بعد هذا التاريخ هو غير قانوني، وسيتم إزالته بشكل إداري و"على الجميع الالتزام، ومن لديه استفسار أو اعتراض، عليه مراجعة سلطة الأراضي"، وفق التصريح.
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