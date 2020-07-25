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طالع رابط الفحص.. بدء عملية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بالقطاع

طالع رابط الفحص.. بدء عملية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بالقطاع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في القطاع.

وكان رئيس اللجنة السفير محمد العمادي، أعلن أن عملية الصرف، ستتم عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100دولار للأسرة الواحدة، مبيناً أن عملية التوزيع، ستستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29/7/2020، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الإلكتروني.

وبيّن أن عملية الصرف، ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).

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