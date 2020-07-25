"الصحة" بغزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحالة من داخل الحجر الصحي من العائدين أمس، عبر معبر بيت حانون/إيرز، شمال القطاع.



وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابات النشطة بالقطاع، إلى خمس حالات، حيث تتلقى العلاج في مراكز الحجر.