نقابة الأطباء تنتقد الأجهزة الأمنية على خلفية اعتقال شبان بذريعة "خرق قانون الطوارئ"





وأضاف المجلس في البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن ما حصل من اعتقال الأجهزة الأمنية لعدد من الشبان على خلفية حرية الرأي، ضمنهم "صاحب الكلمة الحرة عامر حمدان" بذريعة خرق قانون الطوارئ، يثبت بشكل واضح الإصرار على كبت حرية الرأي، وفق تعبيره.



وفيما يلي نص البيان:



لا يخفى على أحد حجم الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني وحجم المؤامرات التي يتعرض لها يومياً من قبل الاحتلال ومن يدعمه، ونحن شعب كنا ولا زلنا نطالب بالحرية، وقد قدمنا الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل ذلك، ولا زالت الحرية مطلب كل مواطن فلسطيني وطني وشريف.



إن جزءاً من هذه الحرية، هي حرية الرأي، والتي كفلتها كل الشرائع والقوانين وكفلها القانون الأساسي الفلسطيني في بنود واضحة.



إن ما حصل مع المناضل وصاحب الكلمة الحرة، عامر حمدان وزملائه من اعتقال بذريعة خرق قانون الطوارئ، والتي تعدت ذلك بعد تمديد التوقيف؛ ليفهم منها وبشكل واضح الإصرار على كبت حرية الرأي والمعاقبة على أي رأي مخالف، لهو خرق واضح لحرية الرأي، علماً أن أغلب المعتقلين مضربون عن الطعام، وهناك تدهور لصحة أحدهم، وهو المناضل جهاد عبدو، والذي أدخل إلى مجمع فلسطين الطبي، ويرفض أخذ العلاج، ولا ننسى التجمعات التي تم تنظيمها في ظل قانون الطوارئ من الجهات الرسمية، والتي كانت سبباً بإصابة العديد من أبناء شعبنا بالمرض، والتي خالفت كل التعليمات.



إن نقابة الأطباء، وإذ تطالب الجميع بالالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، والذي يكفل حرية الرأي، وتُطالب أبناء شعبنا بالالتزام بتعليمات الوقاية الصادرة عن الجهات الرسمية، فإنها تطالب بالأفراج الفوري عن المناضل عامر حمدان.

رام الله - دنيا الوطنأكد مجلس نقابة الأطباء في بيان له اليوم السبت، أن الحرية ما زالت مطلب كل مواطن شريف.