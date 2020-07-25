شبان يستهدفون جنود الاحتلال بالزجاجات الحارقة في العيساوية

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رام الله - دنيا الوطن

استهدف الشبان، فجر اليوم السبت، جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالزجاجات الحارقة في بلدة العيساوية شمال مدينة القدس المحتلة.



وترافقت عملية إلقاء الزجاجات الحارقة مع تكبيرات المقدسيين في البلدة، وتوجيهات للشبان بأخذ الحيطة والحذر، وعدم كشف أنفسهم لجنود الاحتلال.



وأطلقت قوات الاحتلال، قنابل الغاز والصوت، تجاه منازل المواطنين، التي تتعرض للمداهمة المتكررة، في محاولة لترهيب سكانها.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطنين محمد عمران عبيد، ويزن عمران عبيد، من منزلهما في حي الشـهيـد محمد عبيد، خلال اقتحامها بلدة العيساوية، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وسطّر أهالي العيسوية شمال شرق المسجد الأقصى المبارك، حالة من الصمود والتحدي، والتمسك بالأرض، والوقوف بوجه انتهاكات الاحتلال.



ويتجرع أهالي البلدة معاناة على مدار الساعة، جراء الإجراءات القمعية والتعسفية، التي يمارسها جنود الاحتلال بحقهم كاقتحام المنازل وتفتيشها بشكل همجي، والتضييق عليهم خلال دخولهم أو خروجهم من البلدة، إضافة لفرض مخالفات باهظة على المركبات.



ويسعى الاحتلال لخنق العيساوية والتضييق عليها؛ لإجبار المواطنين على ترك أراضيهم وممتلكاتهم لأهداف استيطانية توسعية.



وشكلت العيسوية حالة استثنائية في النضال الوطني، شهدت لها السنوات السابقة، في ولائها للقدس وللقضية، وغالباً يخوض الأهالي مواجهات مع الاحتلال، كلما وقع انتهاك بحق أي منطقة فلسطينية، وخاصة القدس.



وترتبط تسميتها، بسيدنا عيسى عليه السلام، الذي مر على العيسوية، واجتمع مع عشرة من الرجال تحت شجرة خروب، ووقعت البلدة تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي في حرب الرابع من حزيران عام 1967م.