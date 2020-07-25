ألمانيا: 781 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وسبع وفيات
رام الله - دنيا الوطن
سجلت ألمانيا اليوم السبت، 781 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا، منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، إلى 204964 إصابة.
كما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في ألمانيا إلى 9118 بعد تسجيل سبع وفيات جديدة.
كما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في ألمانيا إلى 9118 بعد تسجيل سبع وفيات جديدة.
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