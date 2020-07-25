موجة حارة جداً تضرب فلسطين غداً ودرجات الحرارة تصل لمنتصف الأربعينيات

تعبيرية

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خاص دنيا الوطن

قال مدير موقع طقس فلسطين، أيمن المصري: إن فلسطين ستتأثر اعتباراً من يوم غد الأحد، بموجة حارة جداً، قادمة من إيران عبر العراق وشرق سوريا.



وتوقع المصري، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن ترتفع درجة الحرارة بشكل كبير، اعتباراً من هذه الليلة، وبشكل خاص يوم غد الأحد، بحيث تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بمثل هذا الوقت من العام، بحدود سبع إلى تسع درجات مئوية.



وأضاف المصري: "فلسطين ستكون رغم الحرارة العالية جداً، هي الأقل تأثراً بالأجواء الحارة، مقارنة بما ستشهده مناطق مثل الأردن وسوريا وتحديداً العراق، وستصل الحرارة ببعض المناطق العراقية لأكثر 52 درجة مئوية، بينما تسجل القدس بحدها الأقصى 37 درجة مئوية".



وتابع المصري: "أعلى درجات الحرارة خلال هذه الموجة الحارة، ستسجل في مناطق الأغوار والبحر الميت، حيث ستكون الحرارة عند منتصف الأربعينات".



وأشار المصري، إلى أن المناطق الساحلية، وتحديداً قطاع غزة ستُسجل حرارة ستصل نحو 37 إلى 39 درجة مئوية، متابعاً: "مشكلة السواحل تتمثل في الرطوبة العالية، التي تعمل على أن يكون الجو مزعجاً جداً وخانقاً جداً".



وحذر المصري، من التعرض لأشعة الشمس خلال أوقات الظهيرة، داعياً المواطنين للاكثار من تناول السوائل، محذراً من نشوب حرائق، نتيجة حالة الجفاف الشديدة المتوقعة والمتواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر.