محافظ طولكرم: إغلاق بلدة "عتيل" حتى مساء الاثنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محافظ طولكرم، رئيس لجنة الطوارئ، عصام أبو بكر، أنه نظراً لتطور الحالة الوبائية في بلدة "عتيل" ولمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، وبعد التشاور مع جميع الجهات، فقد تقرر إغلاق البلدة حتى مساء الاثنين.



يأتي ذلك، في تصريح صحفي نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، ليتسنى لطواقم الطب الوقائي والجهات المختصة ذات العلاقة، تتبع الخارطة الوبائية، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.



وشدد المحافظ على ضرورة التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية؛ لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا)، متمنياً السلامة لجميع المواطنين.