محافظ طولكرم يُقرر إغلاق جميع الكسارات حتى صباح الاثنين





يأتي ذلك، على ضوء المستجدات الأخيرة، وتزايد عدد الإصابات بفيروس (كورونا) وللحد من تفشيه.



وأشار المحافظ في تصريح صحفي نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك) إلى أن هذا الإجراء، يهدف لفسح المجال أمام طواقم الطب الوقائي والجهات المختصة، لتتبع خارطة المخالطين وحصرها، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.



وطالب المحافظ الطواقم الإدارية والعاملين في تلك الكسارات بالتوجه إلى مركز الفرز بـ "اكتابا" لأخذ العينات اللازمة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وسلامة غيرهم.

رام الله - دنيا الوطنأغلق محافظ طولكرم، رئيس لجنة الطوارئ، عصام أبو بكر، جميع الكسارات العاملة في محافظة طولكرم، حتى صباح يوم الاثنين المقبل بالتشاور مع جميع الجهات.