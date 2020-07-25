محافظ قلقيلية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم السبت، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين.



والحالات المصابة، وفق ما نقلت صفحة المحافظة على (فيسبوك)، موزعة بين قلقيلية، و"فرعتا"، و"عزبة سلمان".



وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة المصابة في المحافظة إلى 141 إصابة.





رام الله - دنيا الوطن