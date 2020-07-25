الخليل: إغلاق خمس منشآت غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة



وتمت زيارة ومتابعة 162 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 142 منشأة منها بشروط السلامة العامة، فيما أغلقت اللجان، خمس منشآت غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة.



وتمت مُخالفة أربع منشآت غير ملتزمة بالإجراءات، بينما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 11 منشأة غير ملتزمة.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت لجان السلامة العامة في محافظة الخليل، خمس منشآت غير ملتزمة بمعايير السلامة، والإجراءات الوقائية الخاصة، بمواجهة فيروس (كورونا).وقالت اللجنة في تصريحات نشرتها صفحة المحافظة على (فيسبوك)، "تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، د. سليمان جرادات، بأن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا والخط الغربي، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.