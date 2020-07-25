شؤون فلسطينية

الخليل: إغلاق خمس منشآت غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة

الخليل: إغلاق خمس منشآت غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت لجان السلامة العامة في محافظة الخليل، خمس منشآت غير ملتزمة بمعايير السلامة، والإجراءات الوقائية الخاصة، بمواجهة فيروس (كورونا).

وقالت اللجنة في تصريحات نشرتها صفحة المحافظة على (فيسبوك)، "تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، د. سليمان جرادات، بأن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا والخط الغربي، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.

وتمت زيارة ومتابعة 162 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 142 منشأة منها بشروط السلامة العامة، فيما أغلقت اللجان، خمس منشآت غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة.

وتمت مُخالفة أربع منشآت غير ملتزمة بالإجراءات، بينما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 11 منشأة غير ملتزمة.

أخبار ذات صلة

طالع رابط الفحص.. بدء عملية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بالقطاع

طالع رابط الفحص.. بدء عملية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بالقطاع

&#34;الصحة&#34; بغزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

"الصحة" بغزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

&#34;الشعبية&#34; تُعلّق على استمرار اعتقال الأمن بالضفة لشباب &#34;الحراك ضد الفساد&#34;

"الشعبية" تُعلّق على استمرار اعتقال الأمن بالضفة لشباب "الحراك ضد الفساد"

نقابة الأطباء تنتقد الأجهزة الأمنية على خلفية اعتقال شبان بذريعة &#34;خرق قانون الطوارئ&#34;

نقابة الأطباء تنتقد الأجهزة الأمنية على خلفية اعتقال شبان بذريعة "خرق قانون الطوارئ"

شبان يستهدفون جنود الاحتلال بالزجاجات الحارقة في العيساوية

شبان يستهدفون جنود الاحتلال بالزجاجات الحارقة في العيساوية

موجة حارة جداً تضرب فلسطين غداً ودرجات الحرارة تصل لمنتصف الأربعينيات

موجة حارة جداً تضرب فلسطين غداً ودرجات الحرارة تصل لمنتصف الأربعينيات

محافظ طولكرم: إغلاق بلدة &#34;عتيل&#34; حتى مساء الاثنين

محافظ طولكرم: إغلاق بلدة "عتيل" حتى مساء الاثنين

محافظ طولكرم يُقرر إغلاق جميع الكسارات حتى صباح الاثنين

محافظ طولكرم يُقرر إغلاق جميع الكسارات حتى صباح الاثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

شبان يستهدفون جنود الاحتلال بالزجاجات الحارقة في العيساوية

شبان يستهدفون جنود الاحتلال بالزجاجات الحارقة في العيساوية

محافظ طولكرم: إغلاق بلدة &#34;عتيل&#34; حتى مساء الاثنين

محافظ طولكرم: إغلاق بلدة "عتيل" حتى مساء الاثنين

محافظ طولكرم يُقرر إغلاق جميع الكسارات حتى صباح الاثنين

محافظ طولكرم يُقرر إغلاق جميع الكسارات حتى صباح الاثنين

الخليل: إغلاق خمس منشآت غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة

الخليل: إغلاق خمس منشآت غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة

محافظ سلفيت: إغلاق بلدة &#34;دير استيا&#34; لمدة 48 ساعة

محافظ سلفيت: إغلاق بلدة "دير استيا" لمدة 48 ساعة

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بمحافظة قلقيلية

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بمحافظة قلقيلية

مجدلاني: محاولة إسرائيل استبدال الضم الكلي بـ &#34;الجزئي&#34; لاحتواء الضغوط الدولية

مجدلاني: محاولة إسرائيل استبدال الضم الكلي بـ "الجزئي" لاحتواء الضغوط الدولية

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصابات بثلاثة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: أربع إصابات بثلاثة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

بعدما كذبته.. عماد محرم يرد على مؤلفة &#34;العفاريت&#34;: &#34;أنا اللى خطفت بلية&#34;

بعدما كذبته.. عماد محرم يرد على مؤلفة "العفاريت": "أنا اللى خطفت بلية"

زوج شقيقة روبي يضعها بموقف مُحرج بعدما كشفه بسبب صورتها بـ&#34;البيجامة&#34;

زوج شقيقة روبي يضعها بموقف مُحرج بعدما كشفه بسبب صورتها بـ"البيجامة"

بعد وصفها المنتقبات بالبعبع.. ممثلة تركية شهيرة تستهزئ بالعرب مجدداً

بعد وصفها المنتقبات بالبعبع.. ممثلة تركية شهيرة تستهزئ بالعرب مجدداً

قرار عاجل من النيابة بمصر بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي

قرار عاجل من النيابة بمصر بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي

وفاء الكيلاني تطالب بدعم ابن زوجها تيم حسن

وفاء الكيلاني تطالب بدعم ابن زوجها تيم حسن

شاهد: هبة الدري مصدومة وكادت تبكي بسبب ماحدث لوجهها

شاهد: هبة الدري مصدومة وكادت تبكي بسبب ماحدث لوجهها

هل قصدت ريم بارودي الرد على أحمد سعد بهذا الفيديو الذي أغلقت التعليقات عليه؟

هل قصدت ريم بارودي الرد على أحمد سعد بهذا الفيديو الذي أغلقت التعليقات عليه؟

درة تثير حيرة جمهورها برسالة غامضة

درة تثير حيرة جمهورها برسالة غامضة

صور جديدة مثيرة للجدل لابنة أحمد الفيشاوي مع &#34;تيتوس&#34;

صور جديدة مثيرة للجدل لابنة أحمد الفيشاوي مع "تيتوس"

لديها &#34;عقدة&#34; من البحر.. هكذا نجت نبيلة عبيد من الموت

لديها "عقدة" من البحر.. هكذا نجت نبيلة عبيد من الموت

عربي

القوات الإسبانية تُسلّم قاعدة &#34;بسماية&#34; جنوب بغداد للقوات العراقية

القوات الإسبانية تُسلّم قاعدة "بسماية" جنوب بغداد للقوات العراقية

مسؤول لبناني: علمت بإصابتي بفيروس (كورونا) خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي

مسؤول لبناني: علمت بإصابتي بفيروس (كورونا) خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي

شاهد: طائرات إسرائيلية تقصف أهدافاً تابعة للجيش السوري

شاهد: طائرات إسرائيلية تقصف أهدافاً تابعة للجيش السوري

وزير الحج السعودي: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام

وزير الحج السعودي: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام