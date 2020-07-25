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البرازيل: أكثر من 85 ألف حالة وفاة بفيروس (كورونا)

البرازيل: أكثر من 85 ألف حالة وفاة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت البرازيل، خلال آخر إحصائية للحالة الوبائية في البلاد، 1156 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا).

ووفق ما أعلنته وزارة الصحة، فإن عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) ارتفع إلى 85238، منذ أن بدأ تفشي الفيروس في البلاد.

كما سجلت البرازيل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 55891 حالة إصابة جديدة بالفيروس، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى مليونين و343366 حالة.

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