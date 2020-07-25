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لليوم الرابع توالياً.. الولايات المتحدة تُسجّل أكثر من 1000 وفاة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
أعلن إحصاء بشأن فيروس (كورونا) بالولايات المتحدة، بأنه تم تسجيل أكثر من 1000 وفاة بفيروس (كورونا)، لليوم الرابع على التوالي.

وحطمت 19 ولاية أمريكية، أرقامها القياسية للزيادات اليومية في عدد الوفيات حتى الآن، خلال تموز/ يوليو، فيما سجلت فلوريدا زيادة قياسية، بلغت 173 وفاة يوم الخميس.

كما أحصت ولاية كاليفورنيا 159 وفاة يوم الأربعاء، حسبما أوضح الإحصاء الذي نشرته وكالة أنباء (رويترز).

وزادت الوفيات الأمريكية بالفيروس 1096 حالة يوم الجمعة إلى 145 ألفاً و429 حالة، وذلك مقابل 1140 يوم الخميس و1135 يوم الأربعاء و1141 الثلاثاء.

وسجلت الولايات المتحدة أمس الجمعة، 68800 حالة إصابة على الأقل، ليبلغ المجمل أكثر من أربعة ملايين.

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